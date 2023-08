Ministro Nardes determina que TCU siga monitorando abastecimento do diesel no País

O ministro foi relator do processo que acompanhou ações governamentais adotadas para garantir a segurança no abastecimento

O Tribunal de Contas da União (TCU) informou nesta quarta-feira, 16, que o ministro Augusto Nardes determinou que o órgão siga fiscalizando o abastecimento de diesel no País, tendo em vista a nova política de preços implementada pela Petrobras neste ano. Segundo a nota, a mudança “tem sido apontada como causa dos recentes desabastecimentos de óleo diesel verificados em algumas regiões do país.”

“Tendo em vista a nova política de preços implantada em 2023 pela Petrobras, a qual tem sido apontada como causa dos recentes desabastecimentos de óleo diesel verificados em algumas regiões do país, o Ministro Augusto Nardes, relator do processo, determinou que o monitoramento fosse continuado ao longo deste ano”, informou o TCU em nota.

De acordo com o Tribunal, para o ministro Nardes, a continuidade do acompanhamento se “justifica devido a duas iniciativas regulatórias adotadas pelo governo anterior que ainda se encontram em andamento, bem como possíveis impactos da nova política de preços a ser adotada pela Petrobras”.

O ministro foi relator do processo que acompanhou ações governamentais adotadas para garantir a segurança no abastecimento de derivados de petróleo em virtude da guerra da Ucrânia.

“Diante de rumores de riscos elevados de escassez global do óleo diesel e consequente desabastecimento do mercado interno brasileiro, o TCU acompanhou, até o final daquele ano, as medidas adotadas pelo Governo Federal para garantir o abastecimento desse combustível no país. A partir desse monitoramento, o TCU fomentou a articulação entre os órgãos envolvidos e a adequada gestão do risco de desabastecimento.”

