Ministro do caso Lollapalooza votou para Deltan indenizar Lula por Powerpoint

Na ocasião, o então procurador apresentou um Power Point no qual apontava o petista como o centro do esquema

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

O ministro Raul Araújo, que concedeu liminar neste final de semana contra manifestações políticas no festival Lollapalooza, votou no último dia 22 para o ex-procurador da República Deltan Dallagnol pagar indenização de R$ 75 mil por danos morais ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por “ataques à honra” na entrevista em que divulgou a denúncia do tríplex em Guarujá (SP).

Na ocasião, o então procurador apresentou um Power Point no qual apontava o petista como o centro do esquema.

Araújo ocupa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma das vagas rotativas dedicadas a ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Originário do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), já está na Corte Superior há 12 anos.

Ele foi indicado para o posto por Lula e contou com o apoio do então presidente do STJ, o ex-ministro Celso Asfor Rocha, de quem é próximo até hoje. Na época, foi alvo de críticas por ter pouca experiência na magistratura. Havia ingressado no TJ-CE em 31 de maio de 2007, quase três anos antes.

A decisão do ministro Raul Araújo, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a favor do presidente Jair Bolsonaro no festival Lollapalooza deixou ministros da corte eleitoral e do STF (Supremo Tribunal Federal) estarrecidos.

Integrantes de ambas as cortes conversaram e mandaram sinais a Araújo de que o cenário ideal seria ele revogar a própria decisão.