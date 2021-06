Ministro da Saúde diz que vacinará Bolsonaro ‘quando ele assim desejar’

Queiroga participou de ação simbólica em Brasília e aplicou doses da vacina no ministro Carlos França, e no presidente do Banco Central

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou nesta segunda-feira (14) que irá vacinar o presidente Jair Bolsonaro contra a covid-19 “quando ele assim desejar”. Hoje, Queiroga participou de ação simbólica em Brasília e aplicou doses da vacina no ministro de Relações Exteriores, Carlos França, e no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. “O presidente sempre brigou pela liberdade das pessoas. O nosso governo é um governo liberal que defende o direito à liberdade, o direito às escolhas e na hora que o presidente se sentir confortável, ele vai tomar a decisão dele”, afirmou Queiroga na saída do Ministério da Saúde nesta tarde. Leia também DF passa por mudanças na administração de Ceilândia, Arniqueiras, INAS e IPREV

Crítico da imunização, na semana passada Bolsonaro repetiu que seria o último a se vacinar contra covid-19 e que daria lugar a quem precisasse e estivesse “desesperado”. Copa América O ministro também informou que até o momento foram identificados dez trabalhadores dos hotéis onde estão os atletas e comissão técnica que disputam a Copa América contaminados pelo novo coronavírus. Segundo Queiroga, os trabalhadores e com quem eles mantiveram contatos foram isolados. Estadão Conteúdo