DF passa por mudanças na administração de Ceilândia, Arniqueiras, INAS e IPREV

O diretor presidente do IPREV-DF, Ney Ferraz Junior, irá exercer, também, o cargo de presidente do INAS

Mateus Souza

Foi anunciado, no Diário Oficial desta segunda-feira (14), que o administrador regional de Ceilândia foi exonerado, por estar sendo nomeado para o cargo de assessor especial do gabinete do governador, Ibaneis Rocha. Agora, a Região Administrativa (RA) de Ceilândia será gerida por Fernando Batista Fernandes.

Outra mudança no quadro administrativo do Distrito Federal foi a saída de Telma Rufino Alves do cargo de administradora de Arniqueiras. Além disso, Daniel Beltrão De Rossiter, que ocupava o cargo de Presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS), também pediu exoneração.

Já o diretor presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF), Ney Ferraz Junior, irá exercer, também, o cargo deixado por Daniel. No entanto, as funções serão exercidas sem o acúmulo das remunerações.