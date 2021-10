Ministro da Justiça adia agenda com secretários de segurança e vai a evento do PSL e DEM

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF O ministro da Justiça, Anderson Torres, adiou sua presença da reunião do conselho de secretários de segurança estaduais que acontece em Palmas (TO) nesta quarta (6) para participar da cerimônia partidária que deve selar a união entre o PSL e o DEM.

Em junho, ele participou de evento do diretório do PSL no Distrito Federal que teve a participação do senador Flávio Bolsonaro. Aliados do ministro afirmam que ele segue disposto a se candidatar em 2022.

O encontro dos secretários vai até a quinta (7) e tem entre as pautas a obrigação imposta pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o uso de câmera por policiais durante as diligências. O ministro deve participar do segundo dia de reunião.