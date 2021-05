Ministério adianta imunização por idade e começa a vacinar trabalhadores da educação

De agora em diante, o Ministério começará a enviar doses aos estados para atender estes públicos

O Ministério da Saúde confirmou nesta sexta-feira (28) está antecipando a vacinação contra a covid-19 para os profissionais da educação. Paralelo a isso, a pasta também anunciou que vai orientar estados e o Distrito Federal a vacinar o público geral por ordem decrescente de faixa etária.

A medida era prevista desde esta quinta-feira (27). O Estado de Goiás, por exemplo, anunciou a vacinação do público geral de pessoas com 59 anos — os demais estados e o Distrito Federal está paralisado na faixa etária de 60 anos.

De acordo com o Ministério, a vacinação de professores é iniciada em meio a “necessidade de volta às aulas presenciais”. Este público deverá manter a seguinte a ordem de prioridade:

Profissionais de creches;

Profissionais de pré-escolas;

Profissionais do ensino fundamental;

Profissionais do ensino médio;

Profissionais do ensino profissionalizante e EJA;

Profissionais do ensino superior.

As recomendações foram pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), realizada na quinta-feira (27/5), com representantes do Ministério da Saúde, estados e municípios. As orientações também estão em uma nota técnica do PNI.