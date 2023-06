MinC inicia repasses de R$ 313 milhões da Lei Paulo Gustavo a estados

Primeira leva a ser distribuída é de R$ 313 milhões, e os estados contemplados serão Bahia, Pará, Paraíba e Tocantins

Mônica Bergamo

São Paulo – SP

O Ministério da Cultura (MinC) vai iniciar nesta terça-feira (6) os primeiros repasses de recursos da Lei Paulo Gustavo.



A primeira leva a ser distribuída é de R$ 313 milhões, e os estados contemplados serão Bahia, Pará, Paraíba e Tocantins.



Eles tiveram seus planos de ação aprovados pela pasta chefiada pela ministra Margareth Menezes. Com os recursos, os governos estaduais poderão realizar editais e as ações previstas nos planejamentos.

A Bahia receberá R$ 147 milhões, o Pará, R$ 91 milhões, a Paraíba, R$ 48 milhões, e o Tocantins, R$ 25 milhões.



“É o início da descentralização dos recursos federais para a cultura, garantindo que as ações possam ser executadas em todos os estados e municípios”, afirma a ministra Margareth Menezes.