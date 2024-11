Militar indiciado pela PF recebeu honraria de Lula

São Paulo, 22 – Um dos militares indiciados pela Polícia Federal (PF) anteontem por tentativa de golpe de Estado recebeu uma condecoração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em novembro do ano passado.

O coronel Fabrício Moreira Bastos foi condecorado com a Ordem do Rio Branco no grau comendador, o terceiro dos cinco graus da honraria.

A ordem reconhece serviços “meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção”. Ele é um dos 24 militares citados no relatório da PF que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF). A condecoração, oferecida pelo Ministério das Relações Exteriores, reconheceu o desempenho do militar após a eclosão da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ele foi considerado determinante para a execução da missão de repatriação de brasileiros.

O coronel Bastos é adido na Embaixada do Brasil em Tel-Aviv – o representante oficial das Forças Armadas do País em território israelense, atuando como elo entre os dois países em assuntos relacionados à defesa, segurança e cooperação militar. O oficial deveria ficar até 30 de junho de 2025 no posto, mas a expectativa é de que volte antes ao País para preparar sua defesa.

Estadão Conteúdo