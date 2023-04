Militantes da Rede trocam provocações durante congresso e evidenciam racha

Chapas alinhadas a Marina e a Heloísa disputam o comando do partido. O congresso termina neste domingo (16)

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP

O primeiro dia do congresso nacional da Rede Sustentabilidade, em Brasília, na sexta-feira (14), evidenciou a divisão na legenda.

Militantes alinhados à ala mais próxima do PT entoaram cânticos de “A Rede que eu quero não votou no Aécio”, lembrando o apoio dado por Marina Silva a Aécio Neves (PSDB) no segundo turno da eleição de 2014. São expoentes dessa tendência a ex-senadora Heloísa Helena (AL) e o senador Randolfe Rodrigues (AP).

Em resposta, a ala alinhada a Marina e à presidente da Funai, Joenia Wapichana, cantou que a “A Rede não é PT”, criticando uma suposta intenção dos rivais de fundir a legenda ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com um deputado federal e um senador, a Rede rachou sobre a composição de sua direção nacional.

Chapas alinhadas a Marina e a Heloísa disputam o comando do partido. O congresso termina neste domingo (16).