Michelle Bolsonaro pede impeachment de Moraes nas redes sociais

No vídeo, Heinze defende o impeachment do ministro, afirmando que Moraes “extrapolou todas as barreiras institucionais e legais”

A primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou, nesta quinta-feira (11), nas redes sociais um vídeo do senador Luiz Carlos Heinze (PP) criticando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). No vídeo, Heinze defende o impeachment do ministro, afirmando que Moraes "extrapolou todas as barreiras institucionais e legais". O senador ainda define as últimas medidas tomadas por Alexandre como "abusivas, que chega até mesmo a aplicação da censura".

Heinze também diz no vídeo que "as demandas do sr. Alexandre de Moraes têm seguido uma escalada autoritária que precisa ser contida urgentemente". Na publicação, Michelle pediu para que seus seguidores assistam ao vídeo todo.