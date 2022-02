Menos traumático, diz Bolsonaro sobre congelamento de salário de servidores

O presidente participou, nesta terça-feira (08), da cerimônia de inauguração do Núcleo de Controle Operacional da Transposição do Rio São Francisco

Durante visita a Salgueiro, em Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o congelamento do salário dos servidores foi a “menos traumática” das medidas analisadas pelo governo. O congelamento foi adotado em razão da pandemia de covid-19.

“Tivemos dificuldades. Naquele momento, a proposta que veio do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia era cortar 25% do salário de todo mundo para poder enfrentar a pandemia. A outra proposta do nosso lado, porque algo amargo tinha que acontecer para atingir os nossos objetivos, foi congelar o salário por um ano e meio. Fizemos o menos traumático. Fizemos o que foi possível fazer”, explicou.

Pressionado, Bolsonaro tem dito que vai atender as demandas dos servidores públicos federais no Orçamento de 2023. Ele ainda pediu a compreensão dos funcionários quanto a situação atual do país.

Mesmo com o último reajuste dado aos servidores na semana passada, Bolsonaro não divulgou formalmente quais serão as categorias contempladas. Segundo ele, não há como conceder aumento a todos ou terminaria dando “1% para todos”.