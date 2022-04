Meirelles deixa governo de São Paulo nesta sexta-feira

Meirelles anunciou que se lançaria ao Senado, mas se colocou na mesa a hipótese de ele aparecer como vice na candidatura de Rodrigo Garcia

Joana Cunha

Henrique Meirelles deixa o cargo na Secretaria da Fazenda e Planejamento do governo Doria nesta sexta-feira (1º).

O destino político do ex-ministro e ex-presidente do Banco Central ainda é incerto. Por ora, ele tem um papel na equipe de campanha do tucano para a Presidência.

Nos últimos meses, Meirelles também anunciou que se lançaria ao Senado em Goiás, mas se colocou na mesa a hipótese de ele aparecer como vice na candidatura de Rodrigo Garcia para o governo do estado de São Paulo.

Entre as possibilidades para substituí-lo, alguns dos nomes estudados no Palácio dos Bandeirantes são Felipe Salto, diretor-executivo da IFI (Instituição Fiscal Independente), Gustavo Ley, que já foi coordenador de administração tributária, e Tomás Bruginski de Paula, secretário-executivo da pasta. Ainda não foi batido o martelo.