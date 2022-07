MDB oficializa candidatura de Simone Tebet à presidência

Segundo a última pesquisa divulgada do Datafolha, a senadora está em 5º lugar nas intenções de voto dos brasileiros, com 1%

O MDB oficializou, nesta quarta-feira (27), a candidatura de Simone Tebet na disputa à Presidência da República. A votação interna da sigla foi de 262 votos favoráveis e 9 contrários.

Também nesta quarta, a federação composta pelo PSDB e o Cidadania formalizaram o apoio à Tebet. “Infelizmente, o Brasil vive um dos momentos mais sensíveis. Nossos alicerces democráticos estão abalados. Estão abalados pela fome, pela miséria, pela desigualdade social, o desemprego, mas estão abalados, principalmente, por essa polarização ideológica. Esse discurso de ódio de ‘nós contra eles’ que está nos levando ao abismo”, disse a candidata, em breve discurso.

Segundo a última pesquisa divulgada do Datafolha, a senadora está em 5º lugar nas intenções de voto dos brasileiros, com 1%. Antes delas está o ex-presidente Lula (PT), com 47%, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 28%, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 8%, e o deputado André Janones (Avante), com 2%.

Na abertura do evento, o presidente nacional do partido, Baleia Rossi, afirmou que a escolha de Tebet é “histórica”. “Nós vamos mostrar que, efetivamente, lugar de mulher é onde ela quiser.”