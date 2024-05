Marina Silva e Erika Hilton agradecem homenagem em show de Madonna: ‘Honrada’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O encerramento da turnê “Celebration”, no Rio de Janeiro, que homenageia as quatro décadas de carreira de Madonna, contou com homenagem a diversas personalidades, entre elas muitas brasileiras.

Nomes como Gilberto Gil, Paulo Freire, Cacique Raoni, Abdias do Nascimento, Marielle Franco, Marina Silva e Erika Hilton tiveram suas fotos projetadas no telão.

“Muito honrada por ter sido lembrada no show da Madonna ao lado de brasileiras e brasileiros de imenso valor, contribuição artística, política e social de nosso país. Muito obrigada, Madonna!”, escreveu a ministra do Meio Ambiente do governo Lula.

Já a deputada federal Erika definiu como honra ser lembrada em momento histórico. “Que emoção e alegria estar junto de tantas figuras, nesse momento histórico de 40 anos da carreira da rainha mundial do pop, bem na parte do show em homenagem ao Brasil.”

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle Franco, morta em março de 2018, compartilhou uma imagem da foto da vereada no palco. “Esse momento”, escreveu junto com um coração amarelo.