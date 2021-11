Marília ajudaria a resgatar esperança do brasileiro após Covid, diz Caiado

Ele afirmou que é um “momento muito difícil” para todos e destacou o sofrimentos das milhares de pessoas que foram ao local se despedir da artista

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), afirmou que Marília Mendonça ajudaria a recuperar “a esperança do povo brasileiro” após a pandemia de Covid-19.



A declaração foi dada pelo político ao sair do ginásio Goiânia Arena, onde o corpo da cantora está sendo velado.

“Nada melhor do que se nós tivéssemos ela agora, neste momento da pós-pandemia, para ela poder nos ajudar a resgatar a esperança do povo brasileiro”, afirmou Caiado.



Ele afirmou que é um “momento muito difícil” para todos e destacou o sofrimentos das milhares de pessoas que foram ao local se despedir da artista.



“Não tem palavras para explicar, é uma verdadeira comoção que nós estamos assistindo aqui no Goiânia Arena. As pessoas não acreditam, pensam que é um pesadelo e que isso tudo vai passar. Mas, infelizmente, foi uma fatalidade”, disse ele.



As portas do Goiânia Arena foram abertas para a despedida dos fãs às 13h40. Organizado em filas, o público passa junto aos caixões para se despedir e deixa a área em seguida, para evitar aglomerações.



Familiares e outros artistas estão dentro do ginásio, numa área separada. O velório deve seguir aberto ao público até 16h30.



O enterro no cemitério Memorial Park, em Goiânia, às 17h30, será restrito à família.

Marilia e outras 4 pessoas estavam no avião KingAir C90A que caiu ontem à tarde, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Eles seguiam de Goiânia (GO) a Caratinga (MG), onde ela faria um show na noite de ontem.



Segundo a Cemig (Centro Energético de Minas Gerais), a aeronave atingiu um cabo de uma torre de distribuição antes de cair, em local inspecionado hoje pela Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).