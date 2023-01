Margareth Menezes toma posse como ministra da Cultura, recriada por Lula

Após assinar a posse, a cantora foi a um palco na área externa do museu cantar e agradecer o público

Carolina Moraes

Brasília, DF

A artista Margareth Menezes, de 60 anos, foi empossada na noite desta segunda-feira (2) como secretária de Cultura do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República.

Após assinar a posse, a cantora foi a um palco na área externa do museu cantar e agradecer o público.

Em clima de festa, a ministra assumiu o compromisso de reconstrução do Ministério da Cultura, celebrou suas raizes afro-indígenas, cantou e relembrou o “Love, Love, Love” de Pelé.

“Quem extinguiu o MinC sabe da nossa importância. Combate-se a cultura quando se quer um país calado, obediente”, disse. “Houve resistência e ninguém soltou a mão de ninguém”, afirmou ainda, ao lembrar o impacto tanto da pandemia quanto do governo de Jair Bolsonaro para o setor.

Além de assinar o termo de posse, ela ainda anunciou que nomes como Maria Marighella e Zulu Araújo farão parte de sua gestão.

Menezes agradeceu parlamentares que colocaram de pé as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc e também afirmou que o caminho que ela trilha na reconstrução do ministério é fruto do trabalho de Gilberto Gil e Juca Ferreira a frente da pasta nos governos de Lula.

“Vencemos. O MinC está de volta. O Brasil que queremos está de volta”, afirmou.

O evento acontece no Museu Nacional da República, mesmo espaço que recebe a exposição “Brasil Futuro: As Formas da Democracia”.

Ela é parte da programação cultural da posse do presidente Lula, que teve ainda uma série de shows no dia 1º de janeiro com nomes como Pabllo Vittar, Martinho da Vila e Chico César.

A própria Menezes participou do show de BaianaSystem, e em seu primeiro ato público no governo atual cantou a emblemática “Faraó” e foi aplaudida pela plateia.