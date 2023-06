Marcos do Val tem redes sociais suspensas

As buscas ocorrem no apartamento funcional do senador em Brasília, no gabinete dele no Senado e em um outro endereço no Espírito Santo

Após operação de busca e apreensão, a conta do Twitter do senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi suspensa na tarde desta quinta-feira (15). Ainda assim, outras contas do parlamentar ainda devem sofrer restrições. A ordem judicial foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Frente fria no Centro-Oeste faz temperatura cair para 7ºC em Mato Grosso do Sul

As buscas ocorrem no apartamento funcional do senador em Brasília, no gabinete dele no Senado e em um outro endereço no Espírito Santo. Investigações Do Val é investigado pela PF desde fevereiro, logo após o senador afirmar durante uma transmissão ao vivo que a revista Veja publicaria uma reportagem mostrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria tendado coagi-lo a "dar um golpe de Estado junto com ele". Horas depois, do Val recuou e disse que o ex-presidente "só ouviu" o plano do ex-deputado federal Daniel Silveira. Ao pedir a abertura das investigações, Moraes afirmou que o senador, ao ser ouvido como testemunha pela PF, teria apresentado "uma quarta versão dos fatos", todas contraditórias.