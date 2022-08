Marconi: ‘Lei Antiganância’ não vai renegociar dívidas antigas

O economista disse ainda que, caso eleito, Ciro fará um programa junto aos bancos de refinanciamento de dívidas já existentes

O coordenador do programa econômico de Ciro Gomes (PDT), Nelson Marconi, afirmou que a “Lei Antiganância”, anunciada pelo pedetista em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, ontem, 23, não vai permitir a renegociação de dívidas anteriores à vigência da proposta.

“Não vamos fazer isso para as dívidas em vigor. Não vai ter quebra de contrato”, garantiu o economista, em entrevista ao Broadcast Live nesta quinta-feira, 25. Marconi detalhou o texto, um dos pilares do programa do presidenciável para redução do endividamento da população.

“(A lei) Vai dizer que uma dívida está liquidada quando ela liquidar o dobro do que ela contratou, mais a inflação”, resumiu

O economista disse ainda que, caso eleito, Ciro fará um programa junto aos bancos de refinanciamento de dívidas já existentes. A ideia é que os bancos oficiais comprem a carteira de débitos e os negociem a juros mais baixos.

“Pretendemos fazer um leilão reverso. Os bancos oficiais vão comprar essa carteira, e os bancos vão renegociar as dívidas junto aos credores, com juros que remunerem o banco, mas que não cheguem a 300%, 400%. Todo mundo vai ganhar nesse processo, inclusive quem hoje não está recebendo”, disse, ao negar que a proposta signifique interferência do governo no mercado. “O governo não vai forçar ninguém a renegociar a dívida”, pontuou.

Estadão Conteúdo