Marco Aurélio gosta de ficar vencido, ironiza advogado sobre apoio de ex-STF a Bolsonaro

Ao UOL, o ex-ministro, que se aposentou no ano passado, declarou que optaria por Bolsonaro porque ele “buscou dias melhores”

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Advogados ligados ao grupo Prerrogativas, cuja maioria é alinhada à candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticaram a declaração do ex-ministro do STF Marco Aurélio de Mello de que optaria por Jair Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno.

“Não surpreende, porque ele sempre gostou de ficar vencido”, ironizou o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, em referência às frequentes ocasiões em que Marco Aurélio alinhou-se com a minoria em votações no plenário do Supremo, ou ficou isolado.

Ao UOL, o ex-ministro, que se aposentou no ano passado, declarou que optaria por Bolsonaro porque ele “buscou dias melhores”.

Na opinião de integrantes do Prerrogativas, Marco Aurélio escolheu sair do STF “pela porta dos fundos”.

“Ele deveria se mirar no exemplo do ex-decano Celso de Mello, que sempre demonstrou compromisso inequívoco com a democracia”, afirmou o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo.

“O ex-ministro foi nomeado ministro do Tribunal Superior do Trabalho pelo ex-presidente Figueiredo, e para o STF por Fernando Collor. Ele sempre teve muito pouco apreço pela democracia”, completou.