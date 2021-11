Márcio França estimula presidente do TCU a se candidatar ao governo de Pernambuco

O objetivo do paulista seria ganhar força para discutir uma chapa em São Paulo na qual os petistas o apoiem

CAMILA MATTOSO

BRASÍLIA, DF

O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB-SP) tem estimulado a presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Ana Arraes, a entrar na disputa pelo governo de Pernambuco, contrariando interesse de caciques do PSB no estado.



O PT, que quer se aliar ao partido regional e nacionalmente, detectou o movimento e avalia que é uma forma de França tentar minar a influência do governador Paulo Câmara (PSB-PE). O objetivo do paulista seria ganhar força para discutir uma chapa em São Paulo na qual os petistas o apoiem.



O movimento desagrada não só a Câmara, mas também o prefeito do Recife, João Campos, neto de Arraes. O temor dessa ala do PSB é pelo fato de acharem que a ministra do TCU é competitiva no estado e, caso resolva se colocar como pré-candidata, seria difícil o partido retirá-la da posição.



França quer sair candidato a governador em São Paulo. Embora negocie uma chapa na qual ele sairia candidato a vice de Geraldo Alckmin (PSDB), integrantes do PSB dizem que ele quer mesmo disputar o governo. Nesse cenário, sonha que o PT se una a ele numa chapa.