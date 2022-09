Marcela Passamani assume o MDB Mulher

Ex-secretária de Justiça e Cidadania do DF vai presidir o núcleo partidário

A ex-secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani, assumiu a presidência do núcleo partidário MDB Mulher nesta quinta-feira (8). O evento contou com as participações do governador Ibaneis Rocha e do presidente do partido no DF, o deputado distrital Rafael Prudente.

Ao lado de outros parlamentares e candidatos, Marcela Passamani agradeceu por assumir o MDB Mulher em um concorrido evento no Saan. “Fico feliz de estar na família MDB por ter as melhores pessoas para caminharem comigo”, disse.

Em seu discurso, Ibaneis disse que o partido está mais forte com a presença de Marcela. “O núcleo do MDB Mulher não poderia estar melhor representado. A Marcela Passamani vai nos ajudar muito. Temos que trabalhar acreditando cada vez mais no crescimento do partido. Cada dia é muito importante na nossa campanha”, afirmou.

Após assinar o documento que definiu a chegada de Passamani ao MDB Mulher, Prudente pontuou que o MDB praticamente triplicou o número de filiações de mulheres ao partido em sua gestão. “Precisamos continuar e reconstruir a nossa história do MDB Mulher. Fico feliz de você aceitar esse desafio e já vi várias mulheres fazendo a filiação aqui hoje”, lembrou Prudente.