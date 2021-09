Manifestantes providenciam cabine blindada para Bolsonaro desfilar

Os organizadores da manifestação bolsonarista providenciaram a estrutura, que fica em cima de um caminhão de som

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ganhou uma cabine blindada para desfilar em segurança na manifestação da Avenida Paulista, a favor do governo, que acontece nesta terça-feira, 7. Os organizadores da manifestação bolsonarista providenciaram a estrutura, que fica em cima de um caminhão de som.

A cabine, destinada especificadamente a manifestação em São Paulo, está sendo montada em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp).

No entanto, não existem informações se a cabine foi solicitada pela equipe de segurança do presidente ou se foi uma iniciativa própria do movimento. De toda forma, não é esperado que o presidente utilize a estrutura, já que tem se mostrado próximo dos manifestantes.

Bolsonaro mantém o discurso golpista

Apesar das tentativas apaziguadoras de membros do governo, Bolsonaro manteve o discurso agressivo e de confronto ao conversar com apoiadores nesta terça-feira, 7. “Nosso País não pode continuar refém de uma ou duas pessoas, não interessa onde elas estejam. Esta uma ou duas pessoas ou entram nos eixos ou serão simplesmente ignoradas da vida pública. Este é o meu trabalho”, afirmou.

Apesar de não citar diretamente nenhum magistrado, os ataques se referem ao ministro Alexandre de Moraes e Luis Roberto Barroso.

Em conversas e falas aos apoiadores, Bolsonaro se mantém próximo e participativo, o que pode sinalizar a preferência do chefe do executivo por descartar o uso da cabine blindada na manifestação de São Paulo. Na fala, o presidente se colocou como o “porta-voz” do povo brasileiro no 7 de Setembro e avisou que fará um discurso por volta das 10h15 na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e outro mais “robusto” entre 15h30 e 16 horas na Avenida Paulista, em São Paulo.