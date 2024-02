Malafaia pede jejum e oração por ato pró-Bolsonaro

No último dia 8, Bolsonaro foi alvo da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que investiga possível plano de golpe de Estado

Durante culto da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Rio de Janeiro, o pastor Silas Malafaia pediu aos fiéis que façam jejum pelo país e que orem pelo ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acontece no próximo domingo (25), em São Paulo.

“Estou convocando o povo de Deus para que, na quinta-feira, a gente possa fazer um jejum pela nação, um jejum simples, da meia-noite ao meio-dia. Precisamos orar pelo nosso país para que Deus o livre de toda crise”, disse o pastor.

No último dia 8, Bolsonaro foi alvo da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que investiga possível plano de golpe de Estado. Além dele, outras 33 pessoas ligadas ao seu governo também foram alvo.

“Eu vou levantar um clamor na avenida Paulista e vou pedir para que você ore a meu favor. Peço a sua proteção em oração para que Deus me dê graça para o que eu vou falar lá. Peço que você posse interceder pelo país, pela nação”, continuou Malafaia.

Em um vídeo publicado na última semana, Bolsonaro afirma que usará o ato na avenida Paulista para rebater todas as acusações feitas a seu respeito. O ex-presidente espera reunir uma multidão no local, mostrando sua popularidade e força polícia, de maneira a evitar uma possível prisão.

“Eu sei o que está acontecendo no país, eu conheço o bastidor e eu dei uma palavra para o ex-presidente. Falei que o povo é o supremo poder da nação. E eu o convenci para que domingo a gente faça uma manifestação”, finalizou o pastor.