Malafaia diz que Bolsonaro ‘não vai acatar nada de Alexandre de Moraes’

Segundo o pastor, o presidente disse que o povo nas ruas definiria seu comportamento na crise entre os Poderes

Anna Virginia Balloussier

FolhaPress

O pastor Silas Malafaia afirmou que Jair Bolsonaro sai “hiperfortalecido” das manifestações desta terça (7) e disposto a desobedecer o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). “Se eu conheço um pouquinho ele, não vai dar certo o cara meter as cabeças, não, que [Bolsonaro] vai descumprir. Ele não vai aceitar, não vai acatar nada de Alexandre de Moraes. Pode ter certeza que isso é à vera”, disse ao jornal Folha de S.Paulo após a manifestação na avenida Paulista, em São Paulo.

Segundo o pastor, um dos principais pontos de apoio do bolsonarismo no segmento evangélico, o presidente disse que o povo nas ruas definiria seu comportamento na crise entre os Poderes.”‘Malafaia, quem me dá a medida não sou eu nem minha caneta, é o povo’. Isso é o presidente falando pra mim. ‘Se o povo no dia 7 disser não, nós não queremos nada disso, deixa como é que está, tá encerrado. Agora, se o povo me respaldar Não tô aqui para dar golpe, pra dissolver nada. Agora, vamos exigir que a Constituição se cumpra.'”

Um dos recursos do presidente e de seus asseclas foi tentar dar uma capa democrática aos atos do Dia da Independência, tentando emplacar a narrativa de que é o Supremo que está deturpando a Constituição.