Mais de 6 mil obras do PAC precisam de emenda parlamentar, diz ministro

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou, nesta terça-feira (30), que mais de 6 mil obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) precisam de verba oriunda de emendas parlamentares para serem feitas. O chefe da pasta participou da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal para prestar esclarecimentos.

Segundo Costa, são 3.373 obras na área da educação, 2.762 na da saúde e 237 na de esportes. Todos os empreendimentos fazem parte do chamado PAC Seleções, que promove áreas consideradas essenciais.

Até o momento, mais de 3 mil municípios foram atendidos pelo modelo, ainda de acordo com o ministro. No total, o investimento foi de R$ 23 bilhões.

Para fazer parte do PAC e receber o investimento do governo federal, os governos estaduais deveriam apresentar os projetos. Porém, as propostas excederam o orçamento previamente definido para o programa.

Ainda de acordo com Costa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá anunciar, nos próximos dias, novos projetos do PAC selecionados pelo Ministério das Cidades.