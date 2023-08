Mais 70 se tornam réus pelos atos golpistas de 8/1

A expectativa é de que os julgamentos das primeiras ações penais dos atos golpistas comece no início de setembro

Ainda investigando envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para tornar réus mais 70 denunciados, dentre ele, Fátima de Tubarão e Serere Xavante.

Fátima de Tubarão apareceu em um vídeo falando “Vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora”, no Palácio do Planalto. Já o indígena é acusado de ameaçar integrantes do STF e convocar pessoas armadas para impedir a diplomação de Lula como presidente.

Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Rosa Weber acompanharam o relator do inquérito, Alexandre de Moraes, que abriu o plenário virtual na segunda-feira (14).

Já os ministros André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados para a corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seguiram a decisão de Moraes, mas com ressalvas, analisando as denúncias de forma individual.

A expectativa é de que os julgamentos das primeiras ações penais dos atos golpistas comece em setembro. Até o momento, 1.290 pessoas já se tornaram réus, denunciados pelo STF, por autoria ou participação nos atos golpistas.

Eles poderão responder pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime e dano, além de dano qualificado.