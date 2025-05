Lula volta a citar golpismo e diz que artistas mantêm ‘democracia capengando, mas andando’

ALÉXIA SOUSA E ITALO NOGUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O presidente Lula (PT) voltou a comentar nesta terça-feira (20) sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro e exaltou o papel dos artistas na manutenção da democracia em evento de entrega da Ordem do Mérito Cultural, reconhecimento aos que contribuíram com a cultura brasileira, no Rio de Janeiro.

Ele afirmou que “graças a vocês, a gente consegue manter a democracia capengando, mas a democracia andando”, e ressaltou que o regime democrático é uma construção contínua da sociedade. Para o mandatário, os brasileiros repeliram a tentativa de ruptura institucional após a invasão à Praça dos Três Poderes.

A fala ocorreu no Palácio Gustavo Capanema, no centro da capital fluminense, em evento que também celebrou os 40 anos do Ministério da Cultura e a reinauguração do edifício modernista, que estava fechado há uma década.

“É importante a gente lembrar que nós estamos vivendo o tempo mais longevo de democracia contínua nesse país. Mesmo assim, tentaram dar um golpe no dia 8 de janeiro, e a sociedade brasileira, mais uma vez, repeliu a tentativa de golpe. Porque nós aprendemos que democracia não é um pacto de silêncio, democracia é uma sociedade em movimento”, disse Lula.

O presidente abriu o discurso parabenizando a classe artística, que, segundo ele, “nunca desistiu e resistiu sempre”, mesmo em tempos de ataques e esvaziamento de políticas públicas para o setor. Ele criticou a proposta do governo Jair Bolsonaro (PL) de vender o Palácio Capanema e defendeu o fortalecimento de políticas culturais por meio da articulação com o Congresso Nacional.

“O artista não pode depender só do dinheiro do governo federal. Os parlamentares têm R$ 40 bilhões em emendas por ano. É preciso convencê-los de que cultura também é prioridade”, afirmou.

Entre os homenageados com a Ordem do Mérito Cultural deste ano estão a atriz Fernanda Torres, o diretor Walter Salles, o escritor Marcelo Rubens Paiva e outras 110 personalidades e 14 instituições de destaque da cultura brasileira.

Os agraciados foram reconhecidos em três diferentes graus: Grã-Cruz, para as maiores distinções; Comendador, para contribuições de destaque; e Cavaleiro, para contribuições relevantes em suas áreas de atuação.

Fernanda Torres e Walter Salles foram homenageados com a Grã-Cruz após a conquista do primeiro Oscar de melhor filme internacional para o Brasil, com Ainda Estou Aqui. Marcelo Rubens Paiva, autor do livro homônimo que inspirou o filme, também recebeu a mesma condecoração. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também recebeu a Grã-Cruz.

“A cultura brasileira tem essa força, que é inacreditável, que ficou durante seis anos sob ataque, em silêncio, quase nas trevas. Por sorte, voltamos todos ao protagonismo”, afirmou Paiva ao ser homenageado.