Lula teve reunião bilateral com presidente do Panamá à margem da cúpula do Mercosul

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, se encontraram em uma reunião bilateral à margem da cúpula do Mercosul, em Foz do Iguaçu. Os chefes de Estado ficaram satisfeitos com a implementação das medidas firmadas quando Mulino visitou o País em agosto.

O presidente panamenho agradeceu pela adesão brasileira ao Protocolo ao Tratado sobre a Neutralidade do Canal do Panamá, já encaminhado ao Congresso.

Lula, por sua vez, agradeceu pela compra de aeronaves da Embraer

Mulino convidou Lula a visitar o Panamá e a participar do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, em 28 de janeiro.

Estadão Conteúdo