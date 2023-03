Lula tem diagnóstico de pneumonia e pode adiar viagem à China

Lula deu entrada no hospital Sírio-Libanês após retornar de viagem ao Rio de Janeiro. Ele estava com pressão alta e então diagnosticaram suspeita de pneumonia

Renato Machado

Brasília, DF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada para exames no hospital Sírio-Libanês de Brasília na noite desta quinta-feira (23) com suspeita de pneumonia.

Lula cancelou todas as suas agendas desta sexta-feira (24) e a está momentaneamente suspensa a sua viagem presidencial para a China, que estava prevista para a manhã do dia seguinte.

Haverá uma nova avaliação ainda nesta sexta-feira, para decidir se a partida acontece no domingo ou não.

Lula deu entrada no hospital Sírio-Libanês após retornar de viagem ao Rio de Janeiro. Ele estava com pressão alta e então diagnosticaram suspeita de pneumonia.

A condição do presidente foi depois confirmada pelo Palácio do Planalto.

“O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem a noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a Chin”, informou em nota.