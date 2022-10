Lula tem 48% e Bolsonaro, 42% dos votos totais, diz pesquisa Genial/Quaest

O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48% das intenções de voto, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada

O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 48% das intenções de voto, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 26. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, tem 42%.

Votos em brancos, nulos ou eleitores que não votarão somam 5% e os indecisos, 5%. Lula oscilou um ponto porcentual para cima e Bolsonaro manteve o mesmo número da pesquisa anterior, divulgada no dia 19.

Nos votos válidos, Lula soma 53%, enquanto o candidato à reeleição tem 47%. Para calcular os votos válidos, são excluídos os em branco, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Quando esses dados são ponderados em relação ao grupo de eleitores com maior probabilidade de comparecer no dia da votação (“likely voter model”), Lula aparece com 52,1% dos votos válidos contra 47,9% de Bolsonaro. A Quaest informou que incorporou este modelo à pesquisa para compreender melhor os possíveis efeitos da abstenção sobre os resultados.

O levantamento diz ainda que 92% dos eleitores entrevistados declararam que o voto é definitivo e 7%, que podem mudar caso “algo aconteça”. Não sabe ou não respondeu, 1%.

Rejeição

Bolsonaro está à frente na rejeição, com 49%, enquanto Lula aparece com 43%. Em relação ao levantamento anterior, o porcentual de pessoas que não votariam de jeito nenhum no atual presidente cresceu três pontos porcentuais, acima da margem de erro de dois pontos porcentuais da pesquisa. Já a rejeição do petista se manteve a mesma.

Essa é a primeira alta na rejeição de Bolsonaro registrada pela Quaest desde o levantamento divulgado em 28 de setembro, quando 55% dos entrevistados disseram que não votariam no candidato de jeito nenhum. Desde então, o índice apresentou queda constante.

Região

O candidato do PT a presidente lidera em intenções de votos no Nordeste, com 69%, ante 23% do atual presidente. Bolsonaro aparece mais bem colocado no Sul, por um placar de 61% a 29% contra o petista.

O candidato à reeleição está empatado dentro da margem de erro com Lula no Sudeste, por 46% a 43%. No Centro-Oeste, Bolsonaro aparece com 51% – ante 39% do ex-presidente. No Norte, o presidente tem 47% ante 43% do adversário petista.

Sexo

Entre os eleitores do sexo feminino, o candidato do PT tem 50%, enquanto o candidato do PL à reeleição aparece com 40%. Entre os eleitores do sexo masculino, Lula e Bolsonaro estão em empate técnico, com 46% e 45%, respectivamente.

Religião

O candidato petista ainda lidera entre os católicos, com 54%, enquanto o candidato do PL figura com 37% nesse segmento religioso. Entre os evangélicos, Bolsonaro aparece à frente, com 61%, enquanto Lula tem 31%. O presidente cresceu cinco pontos porcentuais nesse segmento. O ex-presidente manteve o resultado da pesquisa anterior.

Ficha técnica

A coleta da sondagem foi feita entre os dias 23 e 25 de outubro. Foram realizadas 2 mil entrevistas e a margem de erro estimada é de 2 pontos porcentuais. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00470/2022.