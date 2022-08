Lula tem 42% em MG, diz pesquisa Genial/Quaest; Bolsonaro, tem 33%

O ex-presidente da República Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em Minas Gerais, com 42% das intenções de voto

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em Minas Gerais, com 42% das intenções de voto, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na madrugada desta sexta-feira, 12. O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) aparece com 33%, o ex-governador Ciro Gomes (PDT) tem 6% e a senadora Simone Tebet (MDB), 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Em relação à pesquisa de julho, Lula caiu quatro pontos porcentuais e Bolsonaro subiu cinco. A diferença entre eles recuou de 18 pontos porcentuais para nove no período.

Já a parcela de indecisos oscilou de 7% para 9%. Porém, a rodada mais recente do levantamento inclui a senadora Soraya Thronicke (União Brasil) na disputa e exclui André Janones (Avante), que desistiu para apoiar o candidato do PT. Por isso, não é possível comparar com precisão.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, o petista aparece com 49% da preferência do eleitor mineiro, contra 37% de Bolsonaro. Há um mês, o placar estava em 55% a 30% a favor do ex-presidente Lula

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2 mil eleitores mineiros, de forma presencial, entre o sábado, 6, e a terça-feira, 9. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o intervalo de confiança é de 95%.

O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob os protocolos MG-09990/2022 e BR-08299/2022.

