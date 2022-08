Ucrânia retoma exportação de trigo e deve enviar carregamentos para África

A Ucrânia retomou nesta sexta-feira (12) a exportação do produto sob o acordo firmado com Rússia, ONU e Turquia há exatas três semanas

Uma das maiores exportadoras globais de trigo, a Ucrânia retomou nesta sexta-feira (12) a exportação do produto sob o acordo firmado com Rússia, ONU e Turquia há exatas três semanas.

O navio Sormovski, com bandeira de Belize, deixou o porto de Tchornomorsk, um dos três que foram reabertos, transportando cerca de 3.000 toneladas de trigo para o noroeste da Turquia, disse o Ministério da Defesa turco.

Até agora, a maior parte das embarcações que zarparam de portos ucranianos continham grãos para ração animal ou combustível.

Ainda nesta sexta, o Star Laura, com bandeira das ilhas Marshall, partiu do porto de Iujni com destino ao Irã com 60 mil toneladas de milho, segundo a pasta turca. Isso eleva para 14 o número total de navios que partiram do país do Leste Europeu nas últimas duas semanas.

Segundo a ONU, em breve chegará à Ucrânia o primeiro navio fretado pelas Nações Unidas para levar grãos comprados pelo Programa Mundial de Alimentos com destino ao Chifre da África, onde uma seca de quatro anos deixou mais de 18 milhões de pessoas enfrentando a fome severa.

O Brave Commander chegará no porto de Iujni para ser carregado com 23 mil toneladas de grãos. De lá, parte para Djibouti, pequena nação na costa leste do continente, onde o carregamento será distribuído para países vizinhos.