Lula sobrevoa áreas atingidas pelas chuvas no Maranhão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobrevoou neste domingo (9) áreas atingidas pelas chuvas no Maranhão. Ao lado do governador Carlos Brandão (PSB), ele visitou também um local onde estão desabrigados e desalojados.

As chuvas no Maranhão já deixaram seis mortos, segundo o Corpo de Bombeiros do estado. Os bombeiros calculam que 35.894 famílias foram afetadas até o momento. Destas, 7.757 estão desabrigadas e desalojadas.

Lula e o governador sobrevoaram municípios afetados pelas enchentes na região de Trizidela do Vale, a 280 quilômetros de São Luís. Após o sobrevoo, estiveram em um abrigo no município de Bacabal.

Ainda não foram anunciadas medidas de apoio do governo federal ao estado, que tinha neste domingo 64 municípios em situação de emergência. Buriticupu, a cerca de 400 quilômetros de São Luís decretou estado de calamidade pública, em função do do aumento das voçorocas após as chuvas que recentemente atingiram a cidade.

Caracterizadas por imensos buracos no solo, as voçorocas se desenvolvem há mais de 30 anos no município, mas cresceram com mais velocidade nos últimos dias por causa do volume de água.

O município de Alto Alegre do Pindaré, a 300 quilômetros de São Luís, está isolado por rodovia. Após acordo com o governo do estado, a Vale disponibilizou um trem para transporte de carga e passageiros, até Santa Inês a 60 quilômetros de distância. “A Defesa Civil segue monitorando os episódios em que prejuízos e danos foram causados à população por conta do período chuvoso”, diz o texto.