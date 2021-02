Lula, sobre candidatura em 2022: “Vai depender”

Ex-presidente diz que se colocará à disposição para combater o bolsonarismo e defendeu Fernando Haddad

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou nesta quinta-feira (18) sobre uma possível candidatura à presidência da República em 2022. Lula disse que isso dependerá de várias questões.

“Vai depender das circunstâncias políticas do momento em que for decidido. Vai depender do PT, vai depender das candidaturas dentro do PT. Vai depender das alianças políticas que a gente fizer. Vai depender se for necessário ou não eu ser candidato”, disse o ex-presidente, em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, do portal UOL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula disse que não vê necessidade de se candidatar novamente, exceto se houver uma luta contra o bolsonarismo. “Eu tenho certeza que se for necessário para derrotar o tal do bolsonarismo, não tenha dívida nenhuma que eu ne colocaria à disposição.”

“Se eu amanhã tiver reconhecido a minha inocência, como eu espero, e eu tiver forte e achar que tenha condições de derrotar o Bolsonaro, e se os companheiros do PT, do PCdoB e de outros partidos acharem que eu sou a pessoa, pode ficar certo que eu estou inteiro para isso. Senão, eu estarei inteiro para ser cabo eleitoral, meu caro. Eu quero viver a democracia.” Luiz Inácio Lula da Silva

O petista também falou sobre Fernando Haddad, candidato derrotado no segundo turno pelo presidente Jair Bolsonaro em 2018. Lula defende Haddad e diz que é “um nome extraordinário”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Não tem ninguém melhor do que o Haddad. Aliás, o Haddad tem um passaporte de 47 milhões de votos para começar qualquer campanha. Quem é que tem isso no Brasil? Quem é que já teve 47 milhões de votos neste país? Somente quem ganhou as eleições. Somente outros presidentes”, opinou o ex-presidente.