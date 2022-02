Lula segue busca por tucanos e agora quer encontro com Serra

De maneira mais imediata, Lula quer costurar desde já o apoio de tucanos em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL)

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Depois de encontrar lideranças do PSDB como Aloysio Nunes Ferreira, Tasso Jeiressati e Marconi Perillo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou recado por meio de um intermediário tucano que quer se reunir com o senador José Serra (PSDB-SP), seu adversário na eleição de 2002.

O argumento é o mesmo usado nas conversas recentes de Lula com tucanos, além do encontro que teve com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no ano passado: é preciso que antigos desafetos conversem em nome do resgate de um ambiente democrático saudável.

Um dos principais obstáculos será vencer a resistência do governador de São Paulo, João Doria, que será o candidato a presidente tucano, a esses gestos de aproximação.