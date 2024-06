Lula se reúne com FHC e Chomsky em São Paulo nesta segunda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar, nesta segunda-feira, 24, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com o linguista Noam Chomsky em São Paulo. Os encontros, que não estão na agenda do chefe do Executivo, foram confirmados por integrantes do governo ao Estadão/Broadcast e classificados como “visitas de cortesia”.

Lula viajou a São Paulo no domingo, 23. A ida do petista à capital paulista, contudo, não estava prevista na agenda oficial. A expectativa é que o presidente volte ainda hoje a Brasília.

Em campos opostos da política desde a década de 1990, Lula e FHC se aproximaram em meados de 2021 em meio às expectativas para as eleições presidenciais de 2022. No pleito ao Palácio do Planalto, o ex-presidente declarou voto em Lula no segundo turno contra Jair Bolsonaro. No anúncio da época, o tucano afirmou que vota “por uma história de luta pela democracia e inclusão social”.

De volta à capital federal, nesta semana, Lula deve participar do lançamento do Plano Safra e Plano Safra Agricultura Familiar na quarta-feira, 26. Na quinta-feira, 27, a previsão é que o petista participe de uma reunião do Conselhão. Ainda no mesmo dia, ele deve viajar a Contagem, em Minas Gerais, para fazer anúncios do governo federal à região.

Na sexta-feira, 28, Lula deve ter agendas em Juiz de Fora, também em Minas Gerais, para a inauguração do viaduto Roza Cabida. Por fim, no sábado, 29, o chefe do Executivo deve retornar a São Paulo para participar de anúncios de institutos federais.

