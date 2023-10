Lula reúne ministros em videoconferência no Alvorada

Presidente se recupera de uma cirurgia no quadril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou na manhã deste sábado (14) videoconferência com ministros e assessores. A reunião virtual teve início por volta das 9h30. Os assuntos discutidos ainda não foram divulgados pela Presidência da República.

De acordo com a agenda oficial, os ministros José Múcio (Defesa), Márcio Macedo (Secretária-geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) participaram da reunião, além do vice-presidente, Geraldo Alckmin, o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Lula está despachando no Palácio da Alvorada desde o início deste mês. O presidente se recupera de uma cirurgia no quadril.

Nos últimos dias, Lula realizou outras videoconferências. Na quinta-feira (12), o presidente discutiu com os ministros a situação das enchentes em Santa Catarina e da seca no Amazonas.

Lula também acompanha os desdobramentos da guerra entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza. Na quinta, o presidente conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog e reiterou a condenação brasileira aos ataques promovidos pelo grupo, que o presidente classificou como atos terroristas.

Com informações da Agência Brasil