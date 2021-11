Lula reúne Haddad e Marta em jantar em SP

A reunião sela a reaproximação de Marta com o PT, com quem rompeu durante o governo de Dilma Rousseff.

Lula se reuniu com Marta Suplicy e com Fernando Haddad em um jantar na casa do ex-prefeito e da mulher dele, Ana Estela, neste fim de semana.

É a primeira vez que os dois ex-prefeitos se encontram junto com o ex-presidente. O empresário Márcio Toledo, marido de Marta, também estava presente.

A reunião sela a reaproximação de Marta com o PT, com quem rompeu durante o governo de Dilma Rousseff.

O afastamento de Marta da legenda não foi apenas protocolar: ela votou a favor do impeachment de Dilma, chegou a se filiar no MDB de Michel Temer e, em 2020, fez campanha para Bruno Covas contra o candidato do PT, Jilmar Tatto, e Guilherme Boulos, do PSOL.

A ex-prefeita, no entanto, nunca implodiu as pontes com Lula.

Sempre evitou criticar diretamente o ex-presidente e foi solidária quando ele estava preso, chegando a escrever uma carta carinhosa ao petista.

No jantar, que teve também a presença do advogado Marco Aurélio de Carvalho, da mulher dele, Alessandra Gaspar, e dos advogados Laio Moraes e Carol Toledo, as conversas giraram em torno da viagem de Lula à Europa e das alianças para a campanha presidencial de 2022.

Embora ocupe um cargo na Prefeitura de São Paulo, o de secretária de Relações Internacionais, na gestão do MDB, Marta deve fazer campanha para Lula no próximo ano.

