Lula: reeleição de Biden é ‘estímulo’ para disputar a Presidência em 2026

A condição física de Lula, 77 anos, é o principal ponto que o fará decidir se concorrerá à reeleição em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou que pode se candidatar novamente ao Planalto em 2026 ao afirmar que a reeleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é um “estímulo” para ele. O petista está em seu terceiro mandato na Presidência.

Lula afirmou que encontrou com o presidente dos EUA em Hiroshima, no Japão, e perguntou ao americano se era verdade que ele disputará a reeleição. “Ele (Biden) disse: ‘Vou’. Eu falei: ‘Isso é um estímulo’, sou mais novo que ele.” A declaração foi dada em entrevista ao SBT nesta quinta-feira, 6.

Ao ser questionado diretamente se vai concorrer novamente ao cargo, o chefe do Executivo pontuou que discutir eleição neste momento seria “irresponsabilidade” por estar “no começo do mandato.” Apesar de não cravar sua disputa à reeleição, ele garantiu trabalhar muito “para que o governo tenha um candidato”

A condição física de Lula, 77 anos, é o principal ponto que o fará decidir se concorrerá à reeleição em 2026. Caso a saúde dele permita, o petista tentará a Presidência no próximo pleito

O presidente disse também que não vai reprovar caso um ministro de seu governo queira disputar as eleições em 2026, desde que seja feita no tempo correto.

“É importante que a gente tenha muita paciência, muito cuidado”, ponderou sobre as expectativas para 2026. “Não vou permitir que ministro meu faça política antes do tempo. Fazer política depois que chegar março ou abril de 2026, que tiver a convenção partidária, quiser ser candidato, se afastar do governo, pode ser candidato. Todo mundo pode ser candidato”, disse.

Estadão conteúdo