Mobilização de servidores faz BC adiar divulgação do relatório da poupança de junho

O relatório de poupança de junho, que deveria ser publicado nesta quinta-feira, 6, às 15h, está agora previsto para esta sexta-feira, 7, às 9h

O fortalecimento da mobilização dos servidores do Banco Central já começou a produzir efeitos no calendário de publicações da autarquia. O relatório de poupança de junho, que deveria ser publicado nesta quinta-feira, 6, às 15h, está agora previsto para esta sexta-feira, 7, às 9h, devido à operação-padrão da categoria.

Desde a última segunda-feira, 3, os servidores do BC estão cruzando os braços todos os dias, de 14h30 às 16h30. A mobilização tem se intensificado diante da falta de avanço nas negociações com o governo federal sobre pautas dos servidores da autarquia. O corpo técnico do BC avalia que enfrenta assimetrias em relação a outras carreiras da elite do funcionalismo público, como os servidores da Receita Federal, que terão a regulamentação de um bônus de produtividade – algo também demandado pelos funcionários da autoridade monetária.

Os servidores do BC também têm reclamado de encolhimento do órgão nos últimos anos. O último concurso foi em 2013, mas, mesmo assim, a categoria não foi contemplada com a primeira tranche de concursos anunciada pelo Ministério da Gestão recentemente.

No ano passado, a greve dos funcionários da autoridade monetária ficaram cerca de três meses em greve por reajuste salarial e reestruturação de carreira, impactando diversas publicações e serviços do órgão.

Estadão conteúdo