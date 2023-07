Bolsonaro e Tarcísio se desentendem sobre reforma tributária

“Pessoal, se o PL estiver unido, não aprovam nada. Vai depender de nós”, afirmou o ex-presidente, reforçando ser contra a reforma

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi interrompido seguidas vezes enquanto falava sobre a reforma tributária durante reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e integrantes do PL. “A direita não pode perder a narrativa de ser favorável à reforma tributária”, disse.

A primeira interrupção ocorreu quando um político questionou quem aprovaria a reforma. “Mas, se é ruim para o povo, nós vamos ficar ao lado da narrativa?”, perguntou.

Tarcísio insistiu, argumentando sobre o texto em si. “A grande questão é construir um bom texto”, disse. Dessa vez, porém, o governador foi interrompido por Bolsonaro.

"Pessoal, se o PL estiver unido, não aprovam nada. Vai depender de nós", afirmou o ex-presidente, reforçando ser contra a reforma.

O governador tentou por uma última vez. “Eu vou deixar uma coisa clara aqui: eu não estou defendendo a votação no dia de hoje, não. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar, com a maior humildade do mundo, é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária”, finalizou Tarcísio.

A votação está marcada para acontecer ainda nesta quinta, às 18h, na Câmara dos Deputados.