Lula recebe visita do presidente do Paraguai

Durante o encontro realizado nesta segunda-feira (15/01), no Palácio do Itamaraty, presidentes tratam de diversos temas da agenda bilateral

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu, nesta segunda-feira (15/01), o presidente paraguaio, Santiago Peña, no Palácio do Itamaraty. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), eles conversam sobre temas estratégicos da agenda bilateral e regional, entre eles, a Usina Itaipu Binacional, as obras de integração de infraestrutura entre os países, o combate aos ilícitos transnacionais e o Mercosul.

Lula esteve na posse de Santiago Peña, em agosto no ano passado, e manteve contado com o chefe de estado daquele país em outras oportunidades na Capital Federal e também em Nova York, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Eles também se reuniram no Rio de Janeiro, em dezembro de 2023, na passagem de comando da presidência brasileira do bloco Mercosul para o presidente paraguaio.

O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai, sendo que só em 2023 o comercio bilateral atingiu US$ 6,6 bilhões.