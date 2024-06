Lula: Queremos ter certeza de que Belo Horizonte não terá prefeito de extrema-direita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 27, que prioriza evitar a vitória de candidatos de extrema-direita em Minas Gerais, ao comentar sobre a sua postura na eleição da capital, Belo Horizonte.

Em entrevista à Rádio Itatiaia, Lula havia sido questionado sobre como se dará a sua relação com o PSD no município, já que estão no páreo pela Prefeitura o petista Rogério Correia e o atual prefeito Fuad Noman (PSD).

Lula afirmou que o 1º turno das eleições é uma oportunidade para todos os partidos terem seus candidatos caso queiram, mas sugeriu que “estabeleçam uma espécie de ajuste de conduta para que eles não se agridam a ponto de inibir uma aliança no 2º turno”.

O presidente afirmou que “não tem como o PT negar ao Rogério Correia o direito de ser candidato” e que “pode crescer muito em Minas Gerais”. Ao mesmo tempo, lembrou que Fuad Noman é o atual prefeito e, portanto, “está na máquina”.

Na sequência, Lula destacou a possibilidade de um adversário de extrema-direita vencer a disputa. “Nós sabemos que tem outros adversários, tem gente de extrema-direita disputando aqui em Minas Gerais. E o que nós queremos é ter a certeza de que Minas Gerais não terá um prefeito de extrema-direita’, disse.

Lula prosseguiu: “Minas Gerais terá um prefeito civilizado, democrático, que converse com as pessoas, que visite a periferia, que atenda o movimento social, que atenda os empresários, que atenda os comerciantes, mas que atenda, sobretudo, a parte mais pobre da população”.

Conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Lula convidou Correia e Fuad ao palanque em Belo Horizonte e tem a missão de costurar uma concertação entre as duas partes. No entanto, nem o petista nem o atual prefeito da capital querem ceder o protagonismo na chapa.

Nesse cenário, os candidatos mais bem colocados nas pesquisas são Mauro Tramonte (Republicanos), famoso apresentador de televisão, e o bolsonarista Bruno Engler (PL).

Estadão Conteúdo.