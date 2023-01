Lula pode disputar a reeleição em 2026, diz ministro Rui Costa

A afirmação, feita ao final do segundo dia do mandato de Lula, contraria declarações do próprio presidente, que descartou a possibilidade durante a corrida presidencial

Catia Seabra

São Paulo, SP O ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu nesta segunda-feira (2) a hipótese de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concorrer à reeleição. Leia também Governo Lula exonera presidente do Iphan e diretor que criou grupo sobre armas

“Lula falou [que não concorrerá] de coração considerando a sua trajetória e a volta dele para consolidar a democracia. Mas, se tudo der certo, e com fé em Deus dará, faremos um governo exitoso. E se ele continuar, como ele próprio diz, com energia e o tesão de 20 anos, quem sabe ele pode fazer um novo mandato presidencial”, afirmou o ministro.

Costa cogitou a possibilidade de Lula tentar a reeleição durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Confrontado com a lista de ministros com potencial de suceder Lula, afirmou:

“Vocês estão partindo de um fato consumado de que Lula não irá disputar a reeleição. Eu não parto desse fato consumado”.

Entre os nomes listados a Costa, estavam, além dele mesmo, Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio).