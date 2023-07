Lula passou por procedimento sem intercorrências e retoma agenda

O presidente foi liberado para retomar sua agenda, o que vai acontecer do Palácio do Planalto até esta quinta (27)

Na manhã desta quarta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por um novo procedimento de infiltração para alívio das dores na região do quadril e, de acordo com a Secretaria Especial de Comunicação (Secom), não houve nenhuma intercorrência.

O procedimento é eletivo e minimamente invasivo, de denervação percutânea, e foi feito no quadril direito. O petista já havia feito essa infiltração no último domingo (23) para tentar reduzir as dores nos quadris, decorrentes de uma artrose.

O presidente deve passar por uma artroplastia de quadril em outubro para solução definitiva do problema.