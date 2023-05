Lula parabeniza Santiago Peña, presidente eleito do Paraguai

O resultado do pleito no Paraguai mantém no poder o partido conservador que domina o país vizinho há praticamente 70 anos

Em uma postagem no Twitter, Lula parabenizou o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña. O candidato colorado superou seu opositor liberal Efraín Alegre nas eleições deste domingo (30). “Boa sorte no seu mandato. Vamos trabalhar juntos por relações cada vez melhores e mais fortes entre nossos países, e por uma América do Sul com mais união, desenvolvimento e prosperidade”, disse Lula. Leia também Quem é Santiago Peña, o novo presidente do Paraguai

O resultado do pleito no Paraguai mantém no poder o partido conservador que domina o país vizinho há praticamente 70 anos. Peña assume em agosto, pelos próximos cinco anos. Alberto Fernández, o presidente da Argentina, afirmou ter ligado para Peña para parabenizá-lo. "Comprimento afetuosamente a todo nosso povo irmão e desejo a eles un grande futuro. A América Latina deve se unir, a integração é o caminho", escreveu, em uma rede social.

