Lula: Não se provou nenhuma corrupção nos estádios da Copa do Mundo do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (1), que “não se provou nenhuma corrupção” nos estádios para a Copa do Mundo de futebol masculino no Brasil, em 2014. Após o mundial, várias das arenas construídas para o campeonato foram alvo de investigação pela Operação Lava Jato.

Em visita ao treino da seleção brasileira feminina de futebol no estádio Mané Garrincha, em Brasília, Lula se dirigiu ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, e disse que o governo dará apoio necessário para a realização da Copa do Mundo no Brasil, caso se entenda que é interessante. O presidente disse que ficou “frustrado” em 2014 porque a Copa teve um clima “muito negativo”.

“Em 2014, eu fiquei frustrado, porque conseguimos trazer a Copa do Mundo, mas 2013 foi um inferno nesse País e a Copa do Mundo foi banalizada, teve um clima muito negativo, tudo se dizia que tinha corrupção nos estádios”, disse. “E não se provou que houve corrupção nos estádios. Já faz 10 anos que houve a Copa do Mundo e nenhum estádio foi provado que teve corrupção”, completou.

A Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2014 foi realizada no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff (PT) em meio a um ambiente de agitação política que começou com os protestos de junho de 2013 e culminou no impeachment de Dilma. À época, ficou marcada a frase “Não vai ter Copa” entoada por grupos contrários à realização do campeonato no Brasil.

Segundo Lula, em uma próxima oportunidade, não será necessário gastar muito para realização de uma Copa, porque o Brasil já tem estádios de ótima qualidade, como o Mané Garrincha, construído para o Mundial de 2014. “A Copa do Mundo não vai trazer muito gasto. Vai trazer investimentos necessários para melhorar vias públicas, para chegar aos estádios.”

Já a ministra do Esporte, Ana Moser, afirmou que a pasta está focada em trazer visibilidade para o futebol feminino e que vai tentar que os dias de jogos do Brasil na Copa sejam ponto facultativo, como ocorre nas partidas masculinas. “Quando tem jogo masculino não tem folga? Então, também vamos tentar fazer isso aqui.”

A seleção feminina faz amanhã o último amistoso antes da Copa do Mundo feminina, que acontece em julho e agosto na Austrália e na Nova Zelândia. Amanhã, haverá jogo amistoso contra o Chile, às 10h30, no Mané Garrincha.

Estadão Conteúdo