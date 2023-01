Lula irá ao Uruguai depois de visitar Argentina em 1ª viagem na Presidência

O Ministério das Relações Exteriores uruguaio disse que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e seu homólogo no país vizinho estão acertando

Depois de ir à Argentina, em sua primeira viagem após o retorno à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai a Montevidéu, no Uruguai, informou o Itamaraty nesta sexta (5).

Lula irá ao país comandado pelo centro-direitista Luis Lacalle Pou em 25 de janeiro após dois dias em Buenos Aires. O Ministério das Relações Exteriores uruguaio disse que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e seu homólogo no país vizinho estão acertando os detalhes.

Desde que Vieira anunciou que Lula iria à Argentina, onde se encontrará com o presidente Alberto Fernández, um de seus principais aliados na região, cogitava-se a possibilidade de uma visita ao Uruguai, confirmada após o convite oficial feito por Lacalle Pou.

No país, Lula também tem laços com o ex-presidente José “Pepe” Mujica, que participou de sua campanha para o Palácio do Planalto e veio à posse a convite do próprio Lacalle Pou -o também ex-presidente Julio María Sanguinetti os acompanhou em Brasília, em uma comitiva pluripartidária.

Nesta quinta-feira (5), o Itamaraty também anunciou o retorno do Brasil à Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos), integrada, entre outros, por Argentina e Uruguai.

O país havia se retirado do colegiado em janeiro de 2020, no segundo ano de governo de Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, a gestão do ex-presidente afirmou que o bloco tinha poucos efeitos práticos e que era composto por ditaduras, como Venezuela e Cuba.

Criada em 2010, no final do segundo governo Lula, a Celac é uma organização internacional em que os países da região se articulam sem a participação de Estados Unidos e Canadá.