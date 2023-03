Lula indica embaixadores de Reino Unido, França, EUA e representante na ONU

Para ocupar os postos, os indicados precisam ser sabatinados no Senado e ter seus nomes aprovados em comissão e no plenário da Casa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou para a apreciação do Senado Federal a indicação de seis diplomatas para cargos de embaixador do Brasil no exterior, além a de Sérgio França Danese para representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas (ONU).

As mensagens de envio dos nomes estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (21). Dentre eles, está o do ex-ministro da Relações Exteriores Antonio de Aguiar Patriota para embaixador do Brasil no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Patriota já foi embaixador em vários outros países, como Egito, Itália e Estados Unidos da América.

Para ocupar os postos, os indicados precisam ser sabatinados no Senado e ter seus nomes aprovados em comissão e no plenário da Casa.

As outras indicações enviadas ao Congresso por Lula são:

– Paulino Franco de Carvalho Neto, para embaixador do Brasil na República Árabe do Egito e, cumulativamente, no Estado da Eritreia;

– Ricardo Neiva Tavares, para embaixador do Brasil na República Francesa e, cumulativamente, no Principado de Mônaco.

– Julio Glinternick Bitelli, para Embaixador do Brasil na República Argentina.

– Maria Luiza Ribeiro Viotti, para embaixadora do Brasil nos Estados Unidos da América.

– Everton Vieira Vargas, para embaixador do Brasil junto à Santa Sé e, cumulativamente, junto à Ordem Soberana e Militar de Malta

Estadão Conteúdo