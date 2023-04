Lula indica embaixadores de Cuba, Índia, Israel, Peru e representantes para OEA e OMC

A nova lista está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (3) em mensagens da Presidência da República aos senadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Senado Federal 11 indicações de diplomatas para ocuparem cargos de embaixador em países como Cuba, Peru, Israel e Índia. Também há escolhidos para representar o Brasil em entidades como a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). No mês passado, Lula já havia encaminhado ao Senado outras seis indicações.

A nova lista está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (3) em mensagens da Presidência da República aos senadores, que deverão sabatinar e apreciar os nomes.

Foram indicados:

– Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Índia e, cumulativamente, no Reino do Butão;

– George Monteiro Prata, para embaixador do Brasil na República da Indonésia;

– Gabriel Boff Moreira, para embaixador do Brasil na República Eslovaca.

– Paulo Roberto Caminha de Castilhos França, para embaixador do Brasil na República Helênica.

– Arthur Henrique Villanova Nogueira, para embaixador do Brasil na República do Malawi, sem prejuízo das atribuições do cargo de Embaixador do Brasil na República da Zâmbia.

– Frederico Salomão Duque Estrada Meyer, para embaixador do Brasil no Estado de Israel.

– Michel Arslanian Neto, para o cargo de Delegado Permanente do Brasil junto à Organização de Aviação Civil Internacional, em Montreal, Canadá.

– Guilherme de Aguiar Patriota, o cargo de Delegado Permanente do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) e a outras Organizações Econômicas, em Genebra, Confederação Suíça.

– Clemente de Lima Baena Soares, para embaixador do Brasil na República do Peru.

– Christian Vargas, para embaixador do Brasil na República de Cuba.

– Benoni Belli, para o cargo de representante permanente do Brasil junto à Organização dos Estados Americanos (OEA).

